Landsberg: Angetrunkene Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Unfall auf der Schwaighofstraße in Landsberg: Die Polizei zieht eine fahruntüchtige Frau aus dem Verkehr.

Eine fahruntüchtige Pkw-Lenkerin hat die Landsberger Polizei am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht war die 47-jährige Frau auf der Schwaighofstraße in Höhe des Waldfriedhofs in Richtung Kaufering unterwegs, als sie immer weiter auf die Gegenfahrspur kam. Ein entgegenkommender 58-jähriger Autofahrer versuchte noch auszuweichen, was nicht gelang. Es kam zum Zusammenstoß, doch die 47-Jährige hielt nicht an, sondern fuhr weiter. Der Fiat-Fahrer wendete und folgte der Unfallflüchtigen. Diese fuhr weiter, bis eine zu Hilfe gerufene Streife der Polizei sie zum Anhalten bewegen konnte. Bei der Personalienfeststellung wurde Alkoholgeruch bemerkt, eine Blutentnahme angeordnet und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurde eingeleitet. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch