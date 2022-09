Landsberg: Autoknacker haben eine bestimmte Marke im Auge

In Landsberg und Kaufering werden zwei Autos aufgebrochen. Beide Male geht es um die gleiche Beute.

In Landsberg und Kaufering sind in der Nacht auf Dienstag zwei Autos der Marke BMW aufgebrochen worden. In beiden Fällen hatten die Täter es auf die gleiche Beute abgesehen, meldet der Polizeibericht aus Landsberg.

Ein Auto wurde zwischen 22 und 7.15 Uhr in der Kivostraße in Kaufering aufgebrochen. Dabei wurde das Lenkrad mit Airbag und Navigationssystem im Wert von 3000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Autoaufbrüche: Wer hat etwas gesehen?

Zwischen 17.30 und 7.45 Uhr wurde ein weiterer BMW in der Saarburgstraße in Landsberg aufgebrochen. Auch hier wurde ein Lenkrad mit Airbag entwendet, dessen Wert auf 2000 Euro beziffert wird. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 4000 Euro an.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch