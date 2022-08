Landsberg: Bauarbeiten in der Epfenhauser Straße - was Autofahrer wissen müssen

Die Stadtwerke Landsberg erneuern in der Epfenhauser Straße die Trinkwasserleitung. Es gibt Verkehrsbehinderungen und eine Umleitung.

Am Montag (29. August) beginnen die Stadtwerke Landsberg KU mit Arbeiten am Trinkwassernetz in der Epfenhauser Straße. Zwischen Agrarbildungszentrum und der Einmündung Epfenhauser Siedlung Süd erneuert das kommunale Versorgungsunternehmen 330 Meter der Wasserhauptleitung, heißt es in einer Pressemitteilung. „Mit der Modernisierung gewährleisten wir die Versorgung mit Trinkwasser in bester Qualität und machen die Leitung fit für die nächsten Jahrzehnte“, erklärt Marco Sonnleitner, Bauleiter bei den Stadtwerken Landsberg.

Die Epfenhauser Straße wird in dem Bereich der Arbeiten halbseitig abgesperrt und der Verkehr stadtauswärts über die Spitalfeldstraße und am Kornfeld umgeleitet. Der Verkehr stadteinwärts ist wie gewohnt möglich, teilen die Stadtwerke mit. Die Bushaltestelle Ludwig-Ganghofer-Straße der Stadtbuslinie 1 wird während der Arbeiten wie gewohnt angefahren. Die Baumaßnahme ist voraussichtlich im November abgeschlossen. Marco Sonnleitner betont: „Wir halten die Einschränkungen und Belastungen so gering wie möglich, ganz ohne geht es aber nicht. Dafür bitten wir bei allen Anliegern und Durchreisenden um Verständnis.“ (AZ)

