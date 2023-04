Landsberg

vor 31 Min.

Landsberg bekommt eine neue Stadtbaumeisterin

Plus Stadtbaumeisterin Birgit Weber geht in Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist eine alte Bekannte in Landsberg.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Am Freitag, 28. April, lädt die Pressestelle der Stadt zur Vorstellung der neuen Stadtbaumeisterin ins Büro der Oberbürgermeisterin ein. Die bisherige Stadtbaumeisterin Birgit Weber geht in Ruhestand. Nur so viel wird auf Nachfrage bekanntgegeben. Unsere Redaktion hat allerdings erfahren, wer ihre Nachfolge antritt. Die neue im Amt ist eine alte Bekannte in Landsberg.

Birgit Weber war seit Mitte 2015 Stadtbaumeisterin in Landsberg. Zuvor arbeitete sie bei der Stadt München in der Abteilung Stadtplanung und war mit der Entwicklung der Stadtmitte beschäftigt. In ihrer Zeit in Landsberg begleitete Weber unter anderem die Entstehung des neuen Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach oder zuletzt das Ringen um den nördlichen Anbau an die Schlossbergschule samt Bürgerentscheid.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen