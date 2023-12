Landsberg bekundet seine Solidarität mit Israel

Bei einer Veranstaltung im Historischen Rathaus geht es auch um die Geschichte der Stadt. Was am Donnerstag geplant ist.

Die Beziehungen Landsbergs zu Überlebenden des Holocaust und deren Kindern und Enkeln sind enger denn je. Darin sind sich alle Beteiligten einer für Donnerstag, 7. Dezember, geplanten Solidaritätsveranstaltung einig. Unmittelbar nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober hatte Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bereits eine E-Mail an Yigal Cohen, Direktor des nahe an der israelisch-libanesischen Grenze gelegenen Ghetto Fighters House (GFH) geschickt und ihr tiefes Mitgefühl zum Ausdruck gebracht. Veranstalter sind der Förderverein Liberation Concert und das Kulturbüro der Stadt.

„Der Holocaust und seine Folgen spielen in Landsberg wie in wenigen anderen deutschen Städten eine besondere Rolle“, sagt Karla Schönebeck vom Förderverein. Die Journalistin erinnert daran, dass Adolf Hitler vor rund 100 Jahre seine privilegierte Landsberger Festungshaft dazu genutzt hatte, sein Hass- und Hetzwerk „Mein Kampf“ zu verfassen: „Mit ihm kündigte er, wenn auch noch vage, aber unübersehbar, die Vernichtung der Juden an.“ Im Jahr 1937 wurde Landsberg die Stadt der Jugend, zwischen Lech und Ammersee entstand ab Sommer 1944 der größte Außenlagerkomplex des Konzentrationslagers Dachau und nach der Befreiung am 27. April 1945 schöpften Überlebende der Schoa im DP-Lager Landsberg Hoffnung auf eine bessere, selbstbestimmte Zukunft. Gleichzeitig wurden im ehemaligen Hitlergefängnis die Verbrechen der NS- und Kriegsverbrecher im War Criminal Prison No. 1 gesühnt.

Mitglieder des Ghetto Fighter Houses vor dem Kretzerkeller in Landsberg. Die Aufnahme stammt aus den Jahren 1945 oder 1946. Foto: Ghetto Fighter Houses Museum

„Im jüdischen Landsberger DP-Lager“, so Schönebeck weiter, „bereiteten sich jugendliche Überlebende auf die Ausreise nach Palästina vor“. Wesentliche Impulse für die Gründung eines eigenen Staates seien von diesem Lager ausgegangen. Dazu gehörte auch der Zusammenschluss ehemaliger Mitglieder des Aufstands im Warschauer Ghetto, die nach der Befreiung ihre Untergrundaktivitäten unter anderem von einem ehemaligen Gasthof aus, dem Kratzerkeller, organisierten. Das Ghetto Fighters House mit dem ebenfalls in Landsberg gegründeten Kinder- und Jugendkibbuz Lohamei Hageta`ot, wurde 1949 in Israel zu einem besonderen Ort des Erinnerns und Gedenkens.

Betroffene melden sich in Landsberg mit Videostatements

Die israelische Generalkonsulin für Süddeutschland, Talya Lador-Fresher, bedankte sich bereits im Vorfeld für die Landsberger Initiative: „Das Land trauert um die unschuldigen Menschen, die am 7. Oktober beim schrecklichen Terrorangriff der Hamas ermordet wurden und hofft, dass alle Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt wurden, befreit werden. Gerade in diesen Zeiten ist eine solche Veranstaltung zur Solidaritätsbekundung mit Israel notwendig.“ Neben einem Vertreter des israelischen Generalkonsulats wird unter anderem auch der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung gegen Antisemitismus, Dr. Ludwig Spaenle, nach Landsberg kommen. Mit aktuellen Videostatements aus den USA und Israel sind unmittelbar Betroffene zugeschaltet, unter ihnen Nachfahren ehemaliger KZ-Häftlinge der KZ-Außenlager Kaufering. Begleitet wird die Veranstaltung von jungen Landsberger Musikern.

Die Veranstaltung findet am 7. Dezember um 20 Uhr im Festsaal des Historischen Rathauses in Landsberg statt. Anmeldungen unbedingt unter kultur@landsberg.de. (AZ)

Lesen Sie dazu auch