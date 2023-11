So beteiligt sich Landsberg am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Am Vorabend es „Orange Days“ findet in der Volkshochschule ein Vortrag statt. Mit der Referentin soll auch diskutiert werden.

Der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, der „Orange Day“, wird am 25. November begangen. In Landsberg findet deswegen am Freitag, 24. November, um 18.30 Uhr ein öffentlicher Informationsabend des Inner Wheel Clubs (IWC) Ammersee und des „Initiativkreis Frauenhaus Landsberg“ mit Vorträgen in den Räumlichkeiten der Volkshochschule statt. Die Stadt möchte mit der Unterstützung dieser Initiative ein Zeichen setzen, heißt es in einer Pressemeldung.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl ist Schirmherrin des Aktionstags in Landsberg. „Mit der Veranstaltung möchten wir in Landsberg für dieses vielfach tabuisierte Thema sensibilisieren, sodass betroffenen Frauen geholfen werden kann“, sagt sie. Am Freitag werden die Veranstalter ab 17 Uhr mit Informationsständen vor dem Klostereck auf das Thema aufmerksam machen. Die Initiatoren der Aktion in Landsberg möchten unter anderem auf die vielen Gesichter von Gewalt an Frauen aufmerksam machen und Möglichkeiten der Wege aus der Gewalt aufzeigen.

Die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Inge Bell wird in Landsberg einen Vortrag zum Thema „Wer die große Gewalt nicht will, darf die kleine nicht dulden – Frauenrechte bei uns zwischen Fortschritt und Rückschritt“ halten. Foto: Stefan Baumgarth

Für den interaktiven Vortrag am Aktionstag unter dem Titel „Wer die große Gewalt nicht will, darf die kleine nicht dulden – Frauenrechte bei uns zwischen Fortschritt und Rückschritt“ konnte Inge Bell gewonnen werden. Sie ist Consultant und Dozentin mit dem Fokus auf Fairness, Diversity und Female Leadership. Die Kulturwissenschaftlerin, Historikerin und langjährige ARD-Auslandsreporterin engagiert sich seit über 20 Jahren als Menschenrechtsverteidigerin, humanitäre Helferin und Publizistin zu Frauenrechten. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Instituts für Angewandte Kriminalitätsanalyse DIAKA. Bell trägt den Preis „Frau Europas“ und das Bundesverdienstkreuz am Bande. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen an die Journalistin zu stellen, Meinungen auszutauschen und dabei neue Kontakte zu knüpfen.

Der Inner Wheel Club Ammersee gehört zu einer der weltweit größten Frauen-Service-Organisationen mit über 110.000 organisierten Mitgliedern in mehr als 105 Ländern. Zudem hat Inner Wheel einen Sitz in der UNO. Der IWC Ammersee wurde vor 30 Jahren gegründet und hat seit dieser Zeit viele soziale Projekte, auch im Umkreis, unterstützt. Der „Initiativkreis Frauenhaus Landsberg“ wurde vor vier Jahren gegründet und hat sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, Hilfestrukturen für Frauen im Landkreis aufzubauen wie mit niedrigschwelliger Beratung und die Möglichkeit einer Unterbringung in einer „Notwohnung“. (AZ)

