Landsberg beteiligt sich an der internationalen Woche gegen Rassismus

Im Rahmen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ beteiligt sich die Stadt Landsberg erstmalig mit einem vielseitigen Programm an der bundesweiten Initiative. Vom 18. bis 29. März laden vielfältige Veranstaltungen dazu ein, sich mit den Themen Respekt, Vielfalt und Rassismus auseinanderzusetzen.

„Eine Stadt, die sich für Vielfalt und ein respektvolles Miteinander einsetzt, ist für alle Bürgerinnen und Bürger ein Gewinn. In Landsberg stehen wir für Offenheit und ein friedliches Zusammenleben“, wird Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl in einer Pressemeldung zitiert. Daniela Moritz, Integrationsbeauftragte der Stadt und Organisatorin der Veranstaltung: „Rassismus zeigt sich nicht nur in offener Feindseligkeit, sondern auch in subtilen Formen der Ausgrenzung. Nur wenn wir uns aktiv mit unseren eigenen Denkmustern auseinandersetzen, können wir diskriminierende Strukturen durchbrechen.“ Das Veranstaltungsangebot:

Museumsführung „Ein Künstler zum Anfassen“: Hubert von Herkomer hat in seinem Leben mehrfach die Heimat gewechselt, zwei Sprachen gesprochen und viele Talente vereint. Bei der Führung geht es darum, in einfacher Sprache, die Geschichte Herkomers als auch den Mutterturm zu entdecken. Termin: Dienstag, 18. März, 16 Uhr, Herkomer Museum, Anmeldung: E-Mail stadtmuseum@landsberg.de, Telefon: 08191/128-360.

Maler, Musiker und Universalkünstler: Hubert von Herkomer. Foto: Bushey Museum Trust

Aktion & Infostand gegen Rassismus: Das Awo-Mehrgenerationenhaus und das Projekt „My Turn“ laden zu einer Informationsveranstaltung gegen Rassismus ein. Termin: Mittwoch, 19. März, 11 Uhr, Eingang Peter-Dörfler-Weg.

Stadtführung „Toleranz und Rassismus in Landsbergs Stadtgeschichte“: Die Führung gewährt Einblicke in die wechselvolle Geschichte Landsbergs und regt zu einem kritischen Umgang mit dem jüdischen Erbe an. Termin: Sonntag, 23. März, 14.30 Uhr, Treffpunkt vor dem Historischen Rathaus, Anmeldung: E-Mail stadtfuehrung@landsberg.de.

Austausch & Diskussion „Ist Integration gelungen?“: Seit 2015 begleiten Ehrenamtliche des Awo-Mehrgenerationenhauses Geflüchtete im Alltag. Gemeinsam mit der Integrationslotsin des Landkreises laden sie zu Austausch und Diskussion. Termin: Montag, 24. März, 10 Uhr, Awo-Mehrgenerationenhaus, Anmeldung: Christa Jordan, Telefon 08191/3052791.

„Treff der Kulturen“ – Tanz und Begegnung unter freiem Himmel: Die Integrationsbeauftragte der Stadt und das Quartiersmanagement am Papierbach laden zu einem interkulturellen Tanzfest ein. Termin: Samstag, 29. März, 16 Uhr, Freifläche Spöttinger Straße (Spöttinger Kreisel), bei schlechtem Wetter im evangelischen Gemeindehaus, Kontakt: E-Mail integrationsbauftragte@landsberg.de, Telefon 0151/22715445.

Das vollständige Programm der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ in Landsberg ist auf der Website der Stadt unter www.landsberg.de abrufbar. (AZ)