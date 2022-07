In Landsberg werden Betreuungsplätze für Kinder dringend gesucht

Täglich erreichen die Stadt Landsberg Anrufe von Eltern, die ihre Kinder in einer Krippe oder einem Kindergarten unterbringen wollen. Wie der stetig steigende Bedarf gedeckt werden soll, wird jetzt vorgestellt.

Täglich erreichen Karin Schürmann und ihre Kollegin Anrufe von Eltern, mitunter aus München und Berlin, die noch für September einen Betreuungsplatz in einer Krippen- oder einer Kindergartengruppe in Landsberg suchen. Schürmann ist in der Stadtverwaltung für die städtischen Kindertagesstätten zuständig und stellte jetzt dem Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss des Stadtrats vor, wie der stetig steigende Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen gedeckt werden soll. Von Eltern und Kindern wird dabei einiges an Flexibilität abverlangt.

Aktuell fehlen in der Stadt 34 Kindergarten- und zwölf Krippenplätze. Doch das sei eine M#omentaufnahme, sagte Karin Schürmann. Danach skizzierte sie, wo die Kinder künftig betreut werden sollen. Die Kindertageseinrichtung am Wiesenring werde zum September voraussichtlich zwei Kinderkrippen- und zwei Kindergartengruppen eröffnen können. Wie berichtet, hat die Stadt interimsmäßig bis 31. August 2023 die Trägerschaft der Kindertageseinrichtung übernommen, nachdem der bisherige Betreiber wegen Personalmangels schließen musste.

Entsprechend groß war das Lob von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), Kindergartenreferentin Daniela Groß (Grüne) und den anderen Mitgliedern des Ausschusses, dass Schürmann und ihre Kollegin Personal für vier Gruppen gefunden haben. Nach Belegung der Einrichtung am Wiesenring und dank weiterer Interimslösungen kann voraussichtlich allen Kindern, die zwischen Anfang September und Ende Dezember einen Krippenplatz benötigen, ein Angebot gemacht werden, sagte Karin Schürmann. Zudem erhielten in den nicht städtischen Einrichtungen noch fünf Kindergartenkinder eine Platzzusage.

Die Kindertagesstätte am Wiesenring in Landsberg wird interimsmäßig von der Stadt betrieben. Foto: Thorsten Jordan

Um den Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen zu decken, werden ab September die zwei Interimslösungen mit einer Kindergartengruppe im Jesuitenkolleg (Pusteblumen) und zwei Krippengruppen am Schlossberg fortgeführt. Darüber hinaus sei es wegen der anhaltenden Nachfrage von Zuzügen und der Geflüchteten aus der Ukraine notwendig, zeitnah eine Kindertagesstätte am Wiesengrund an der Schongauer Straße zu planen und zu errichten. Für die Errichtung und den Betrieb muss vorab die Erschließung sichergestellt werden, deswegen empfahl der Ausschuss dem Stadtrat, im Haushalt 2023 Geld für den Bau einer Stichstraße bereitzustellen.

Eine Übergangslösung mit Containern?

Alternativ zur Errichtung der Kindertagsstätte am Wiesengrund sei eine Übergangslösung mit Containern zu prüfen. „Derzeit erfolgt eine Standortprüfung“, sagte Karin Schürmann. Sie sagte allerdings auch, dass Container nur Übergangslösungen seien, weil es schwer sei, Erzieherinnen zu finden, die dort arbeiten. Zudem zeige sich, dass Container nur eine begrenzte Zeit genutzt werden könnten. Die Container an der Römerauterrasse seien sechs Jahre alt. „Es wird Zeit, dass dort aufgestockt wird.“ Die Erweiterung des Kinderhauses durch eine Aufstockung hatte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Kosten dafür liegen bei rund 2,8 Millionen Euro. Zur Aufstockung des Gebäudes sei es erforderlich, dass die Gruppen im Hauptgebäude während der Bauphase umziehen. Es ist geplant, dass diese ab Dezember bis zur Fertigstellung des Gebäudes in die Räumlichkeiten der Schlossbergschule (Altbau/ bisher genutzt vom Heilig-Kreuz-Kindergarten) umziehen. Mit Beginn des Kindergartenjahres 2023/2024 sei die Rückkehr an die Römerauterrasse vorgesehen.

Das Foto zeigt das Kinderhaus an der Römerauterrasse in Landsberg, das aufgestockt werden soll. Foto: Christian Rudnik

Wie berichtet, verzögert sich die Eröffnung der Kindertagesstätte am Reischer Talweg wegen Lieferverzögerung beim Bodenbelag. Die Kinder sollen deswegen bis Ende September in den Räumen der Einrichtung „Regenbogen“ im Westen der Stadt betreut werden. Wie Karin Schürmann in der Sitzung sagte, bereite das Eltern aus dem Osten der Stadt Probleme. Deswegen sei angedacht, Fahrgemeinschaften zu organisieren.

Doch auch mit der Eröffnung am Reischer Talweg kann laut Schürmann der Bedarf an Krippenplätzen nicht abgedeckt werden. Deswegen soll die Interimslösung am Schlossberg mit 24 Krippenplätzen weitergeführt werden. Wird wie geplant an die Schlossbergschule angebaut, werden für die zwei Krippengruppen andere Räumlichkeiten benötigt. Die zwei Krippengruppen sollen daher ab September 2023 in den „Regenbogen“ ziehen, dessen Trägerschaft die Stadt vom Roten Kreuz übernehmen möchte.

Kindergartenreferentin Daniela Groß sagte, das Platzproblem müsse die Stadt lösen – Interimslösungen seien dazu notwendig. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl sagte, man werden alle Anstrengungen unternehmen, um Personal und Plätze zur Verfügung stellen zu können.