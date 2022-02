Landsberg: Betrunkener irrt sich und will Tür eintreten

Ein Landsberger will einen Freund besuchen. Weil er stark betrunken ist, irrt er sich und will eine Tür eintreten.

Ein betrunkener Mann hat am Freitagabend für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 30-Jährige gegen 20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Ziegelanger einen Bekannten im dritten Stock besuchen. Dabei irrte er sich wohl auf Grund seiner starken Alkoholisierung im Stockwerk und trat, da niemand öffnete, gegen die Eingangstüre und wollte diese eintreten. Dabei wurde das Türblatt beschädigt. Der Mann wurde kurz in Gewahrsam genommen und in seine Unterkunft im Landsberger Westen gebracht. (lt)

