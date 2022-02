Landsberg: Corona-Spaziergänger meiden diesmal die Stadt

Angesichts der Maskenpflicht meiden die Kritiker der Corona-Maßnahmen diesmal die Landsberger Innenstadt. Stattdessen verabreden sich die Spaziergänger in Kaufering.

Novum in Landsberg: Erstmals seit Wochen hat sich nur eine kleine Gruppe von Kritikern der Corona-Schutzmaßnahmen zu einem Montagsspaziergang zusammengeschlossen. Bereits im Vorfeld war in verschiedenen Telegram-Gruppen dazu aufgefordert worden, nach Kaufering auszuweichen. Hintergrund dürfte die erneute Allgemeinverfügung des Landratsamtes Landsberg gewesen sein. Denn schon wie in der Vorwoche galt in der Innenstadt eine FFP2-Maskenpflicht.

Vor einer Woche hatte es - wie mehrfach berichtet - in Landsberg Dutzende Anzeigen gegen Teilnehmer des Corona-Spaziergangs gegeben, die gegen die Maskenpflicht verstoßen hatten. Insgesamt registrierte die Polizei 48 Verstöße.

Erneut hatte das Bündnis für Solidarität am Montagabend auf dem Hauptplatz eine Versammlung angemeldet. An dieser nahmen rund 50 Personen teil, um ein Zeichen gegen Verschwörungstheorien, Rechtsextremismus und Antisemitismus zu setzen. Erstmals waren in der Stadt Vertreter der vom Verfassungsschutz beobachteten und rechten Kleinstpartei „Der III. Weg“ offenkundig aufgetreten. Die Personen waren angesichts der Logos erkennbar und wurden auf dem Hauptplatz von der Polizei kontrolliert. Zudem gab es einen Infostand der AfD auf dem Hellmairplatz. Im Laufe des Abends verlegte die Polizei vermehrt Kräfte nach Kaufering. (wimd/ch)

