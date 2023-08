Landsberg

vor 49 Min.

Die Landsberger Fischergilde hat ihr neues Vereinsheim bezogen

Plus Die Fischergilde Barbara führt an der Jahnstraße Vereinsheim und Materiallager zusammen. Der Verein fasst nun ein weiteres Projekt ins Auge.

Von Dominik Stenzel

Längere Zeit war die Landsberger Fischergilde Barbara auf der Suche nach einem Standort für ein neues Vereinsheim. Mehrere Grundstücke standen zur Diskussion, Ende 2020 sprach sich der Bauausschuss im Landsberger Stadtrats schließlich für jenes an der Jahnstraße aus. Direkt neben der dortigen Obdachlosenunterkunft – und praktischerweise in unmittelbarer Nähe des Altöttinger Weihers – ist inzwischen ein sieben mal zwölf Meter großer Neubau fertiggestellt. Die Verantwortlichen haben bereits ein nächstes Projekt ins Auge gefasst.

Der Weg zum neuen Vereinsheim war für die Fischergilde mit Hürden verbunden. So hatte sich Widerstand bei den Anwohnern gegen den Standort an der Jahnstraße geregt. Die Mitglieder der Bürgerinitiative „Leben & Wohnen am Altöttinger Weiher“ hatten der Stadt in einem Schreiben „Wortbruch“ vorgeworfen, weil der Stadtrat Anfang 2017 eine Renaturierung des Areals beschlossen habe. Vonseiten der Stadträtinnen und Stadträte wurde seinerzeit das Engagement der Fischergilde gelobt, die wertvolle Arbeit für den Erhalt des Altöttinger Weihers leiste.

