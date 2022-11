Landsberg: Die Polizei sucht die Besitzer zweier Hühner

In einem Landsberger Schnellrestaurant tauchen zwei Hühner auf. Jetzt sucht die Polizei den Besitzer.

Am Sonntag (20. November) sind gegen 18 Uhr zwei herrenlose Hühner in einem Schnellrestaurant in der Augsburger Straße in Landsberg gefunden worden. Der Besitzer wird gebeten, sich mit der Polizei in Landsberg unter Telefon 08191-932-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)