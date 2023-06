Landsberg: Die Schlesierstraße wird mehrere Monate gesperrt

Die Stadtwerke Landsberg erneuern in der Schlesierstraße Leitungen und Straßenbeleuchtung. Die Durchfahrt ist voraussichtlich bis November gesperrt.

Ab Montag, 19. Juni, beginnen umfassende Bauarbeiten der Stadtwerke in der Schlesierstraße im Landsberger Westen. Auf einer Länge von etwa 500 Metern lässt das kommunale Versorgungsunternehmen neue Trinkwasserleitungen verlegen, erneuert Stromleitungen und die Straßenbeleuchtung.

Die Straße wird für die Durchfahrt gesperrt; für Anlieger und Rettungskräfte bleibt die Zufahrt frei, heißt es in einer Pressemeldung der Stadtwerke. „Wir arbeiten in drei Abschnitten, um die Einschränkungen für Anwohnende so gering wie möglich zu halten“, erklärt Bauleiter Marco Sonnleitner. „Außerdem bündeln wir möglichst viele Maßnahmen und statten die Anlieger bei Bedarf mit neuen Hausanschlüssen aus. Die Infrastruktur ist dann wieder fit für die nächsten Jahrzehnte.“

Die Stadtwerke planen die Bauarbeiten laut Pressemeldung, im November abzuschließen. „Wir arbeiten so effektiv wie möglich. Für Lärm und Einschränkungen bitten wir die Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis“, sagt Marco Sonnleitner. (AZ)

