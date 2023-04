Landsberg

Landsberg feiert beim Nightgroove im Rhythmus der Musik

Plus Rund 4000 Gäste sind beim Kneipenfestival Nightgroove in Landsberg unterwegs und haben Lust zu feiern. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es.

Die Bands beim 19. Kneipenmusikfestival Nightgroove in Landsberg gaben am Samstagabend die Richtung gleich zu Beginn der Veranstaltung vor. Das Lied "Let Me Entertain You" erklang in der Säulenhalle und im Hellmairs ertönte der Song "Fight for Your Right to Party". Doch bevor die Besucherinnen und Besucher feiern konnten, war an jedem Eingang erst einmal die immer selbe Handbewegung nötig: Arm ausstrecken, Ärmel hochziehen und der Security das Bändchen vorzeigen, damit Einlass gewährt wurde. Rund 4000 Menschen strömten nach Angaben des Veranstalters in die 17 Locations und bekamen dabei unterschiedlichste Musik geboten. Das kam sichtlich gut an. Einen kleinen Wermutstropfen gab es allerdings.

Wer sich ein Online-Ticket gekauft hatte, musste sich teils durchfragen, wo er das Bändchen herbekommt, die waren nämlich zwischenzeitlich nicht mehr in allen Locations verfügbar. Markus Mende, zuständig für die Pressearbeit beim Veranstalter werk :b events, sagte auf Nachfrage, dass die Bändchen an fünf Stellen ausgegeben worden seien. "Wir haben das auch allen Teilnehmenden kommuniziert und wenn es an einer Stelle aus war, für Nachschub gesorgt. Irgendwann waren es dann aber so viele Menschen, dass es einen Einlassstopp gab."

