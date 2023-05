Fußgänger mit Flüssigkeit besprüht

Drei Männer sind in Landsberg von einem schwarzen Auto aus mit einer Flüssigkeit besprüht worden. Die Polizei sucht nach Zeugen oder Zeuginnen.

Die Insassen eines schwarzen Pkw werden gesucht: Am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, spazierten drei Personen im Alter von 27, 29 und 31 Jahren auf der Karolinenbrücke in Landsberg am Lech stadtauswärts. Die drei Männer nutzten den Gehweg, als sie von einem schwarzen Pkw überholt wurden, aus dem heraus diese beim Vorbeifahren mit einer Flüssigkeit besprüht wurden.

Als die drei Männer dem Pkw folgten, floh der Fahrer oder die Fahrerin, vermutlich über eine rote Ampel, in die Von-Kühlmann-Straße. Um welche Flüssigkeit, ob Bier oder Wasser, es sich handelte, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter Telefon 08191/932-0 zu melden. (AZ)