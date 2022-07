Landsberg: Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft vertagt

In Landsberg soll eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft gegründet werden. Die Entscheidung im Stadtrat wird aber gleich zu Beginn der Sitzung vertagt.

Eigentlich sollte der Landsberger Stadtrat am Mittwochabend über die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG entscheiden. Doch gleich zu Beginn stellte Stadtrat Jonas Pioch (Landsberger Mitte) den Antrag, die Entscheidung zu vertagen. Dies begründete er mit teils heftiger Kritik. Am Ende fiel die Abstimmung über seinen Antrag denkbar knapp aus.

Der Stadtrat hatte sich zuletzt Anfang Oktober 2021 mit der Frage der Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft beschäftigt. die die städtischen Wohnungen verwalten und neue Wohnungen schaffen soll. Damals stellten Dr. Julia Betz sowie Martin Unterrainer vom Verband bayerischer Wohnungsunternehmen die Unterschiede der verschiedenen möglichen Rechtsformen sowie eine Konzeption für eine mögliche Ausgliederung vor. Der Stadtrat entschied, die Rechtsform der GmbH & Co. KG vertieft zu betrachten. In der Sitzung am Mittwochabend sollten jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Doch dazu kam es nicht.

Jonas Pioch beantragte eine Vertagung der Entscheidung über die Gründung, noch bevor Julia Betz und Martin Unterrainer ihr Konzeptpapier vorstellen und die bereits im Vorfeld der Sitzung von Stadträten gestellten Fragen beantworten konnten. Es sei keine wirkliche Vorbereitung möglich gewesen, so Pioch. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hätten die Stadträte erst kurzfristig und auf Nachfrage erhalten. Auch die Fragen zu steuerrechtlichen Dingen, die Stadtrat Christian Hettmer (CSU) gestellt hatte, seien vor der Sitzung nicht beantwortet worden. Es wäre grob fahrlässig, ein Wahlkampfversprechen (der UBV um Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl) im Hauruck-Verfahren durchzusetzen.

Stefan Meiser kritisiert die "dünne Vorlage"

Auch Stefan Meiser (ÖDP) kritisierte die "dünne Vorlage", die die Stadträte mit der Einladung zur Sitzung erhalten hätten. Erst auf Nachfrage seien Unterlagen nachgereicht worden. "Das war mehr als unglücklich", sagte er. Die 46 Seiten starke Tischvorlage während der Sitzung zu studieren und dann gleich eine Entscheidung zu treffen, sei nicht machbar.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) wehrte sich dagegen, ein Wahlkampfversprechen durchsetzen zu wollen. Man habe die Sitzung eingeschoben, um alle Fragen zum Thema zu beantworten. Sie schlug vor, erst den Vortrag von Julia Betz und Martin Unterrainer anzuhören, danach Fragen zu stellen und dann über den Antrag von Jonas Pioch zu entscheiden. Wolfgang Naumeier (UBV) war gleicher Meinung. Im Oktober seien viele Fragen schon beantwortet worden. Er fühle sich gut informiert. "So viel geistige Mobilität haben wir doch."

Die Abstimmung über den Antrag von Jonas Pioch fiel mit 13:12 Stimmen denkbar knapp aus. Trotz Vertagung über die Entscheidung wurde danach rund zweieinhalb Stunden über die kommunale Wohnungsbaugesellschaft informiert und diskutiert. Zunächst stellten Julia Betz und Martin Unterrainer ihr Konzeptpapier vor, danach beantworteten sie die Fragen der Stadträte. In einer der nächsten Sitzungen des Stadtrats soll ein Beschluss gefasst werden.

Wie die kommunale Wohnungsbaugesellschaft künftig arbeiten soll, wie viele neue Wohnungen in den kommenden Jahren geschaffen werden können und welche Kritik an dem Modell laut wurde, lesen Sie demnächst hier.