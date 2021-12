Landsberg: Iwis-Ketten von Hackern angegriffen

Plus Die Münchener Firma Iwis Ketten ist offenbar von Hackern angegriffen worden. Auch das Werk im Landsberger Frauenwald ist betroffen.

Die Münchener Firma Iwis Ketten ist offenbar von Hackern angegriffen worden. Nach Informationen unserer Zeitung sind weltweit Standorte des Unternehmens betroffen und damit auch das Werk im Landsberger Frauenwald.