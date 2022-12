Landsberg: Ladendiebinnen haben ihre Kinder dabei

Zwei Frauen entwenden in einem Supermarkt in Landsberg Waren. Ihre Kinder sind Zeugen der Tat.

Am Dienstagnachmittag haben zwei unbekannte Frauen, die sich mit drei Kindern in einem Supermarkt in der Iglinger Straße in Landsberg aufhielten, Waren im Wert von über 100 Euro entwendet.

Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 13.30 Uhr. Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben: Erste Person: weiblich, etwa 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schlank, osteuropäisches Aussehen; Zweite Person: weiblich, etwa 35 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, kräftige Figur, osteuropäisches Aussehen, sie hatte einen Kinderwagen dabei.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Polizei in Landsberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/932-0. (AZ)

