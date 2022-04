Landsberg: Mann befriedigt sich vor Kindern - die Kripo sucht Zeugen

Ein unbekannter Mann befriedigt sich in Landsberg vor zwei kleinen Mädchen. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Wie der Verdächtige beschrieben wird.

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der am Freitag in Landsberg zwei Kinder sexuell belästigt hat. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet um Zeugenhinweise.

Die beiden vier und sechs Jahre alten Mädchen hielten sich gegen 17.20 Uhr im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Ziegelanger auf, heißt es im Polizeibericht. Dort bemerkten sie einen unbekannten Mann mit geöffneter Hose, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die beiden Kinder liefen daraufhin weg und setzten Familienangehörige über den Vorfall in Kenntnis, die wiederrum die Polizei alarmierten. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich unterdessen in Richtung Johann-Schmidt-Straße. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 20 Jahre alt, unrasiert/kurzer Bart, er trug eine dunkelrote Mütze, eine olivfarbene Hose mit Seitentaschen, eine schwarze Jacke und eine weiße FFP2-Maske.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden. (lt)