Landsberg

vor 2 Min.

Landsberg: Mit diesen Filmen startet Snowdance

„The Mother, the Son, the Rat and the Gun“ verspricht Spannung und Unterhaltung.

Plus Am Samstag eröffnet das beliebte Filmfestival zum letzten Mal in Landsberg. Zu Beginn werden ein Drama, ein Thriller und ein Dokumentarfilm gezeigt.

Von Oliver Wolff

Die 25 Jahre alte Romane kümmert sich um ihre ältere Schwester Clemence, die seit einem Autounfall, den beide als Teenager erlitten, behindert ist. Clemence hatte damals einen Schlaganfall, kann immer noch weder richtig laufen noch sprechen. Romane dagegen blieb beim Unfall unverletzt. Sie trägt Schuldgefühle mit sich. Als ein Mann in das Leben der beiden tritt, wird es kompliziert. So beginnt der Spielfilm „Medusa“, mit dem das Snowdance Independent Film Festival am Samstag um 19.30 Uhr im Landsberger Stadttheater startet. Zuvor gibt es ab 17 Uhr eine Eröffnungsfeier im Historischen Rathaus mit geladenen Gästen.

