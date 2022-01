Landsberg

vor 17 Min.

Landsberg: Moritz Gastronomie und Stadt treffen sich vor Gericht

Der Club Moritz in Landsberg.

Plus Nach Kontrollen im „Club Moritz“ in Landsberg spricht die Stadt Landsberg Geldstrafen aus. Hintergrund ist ein nun schon jahrelang andauernder Disput.

Von Dominik Stenzel und Alexandra Lutzenberger

Erneut trafen sich die Moritz Gastronomie und die Stadt Landsberg vor dem Münchner Verwaltungsgericht. Dabei ging es um eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro sowie um die Androhung einer weiteren in Höhe von 4000 Euro, wogegen das Unternehmen jeweils klagte. Hintergrund ist ein über Jahre andauernder Streit um die Öffnungszeiten des Clubs am Waitzinger Berg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

