Landsberg: Nach Schlägen ins Gesicht leicht verletzt

Zwei Unbekannte gehen in Landsberg auf einen jungen Mann los. Einer der beiden Täter hatte ein Fußballtrikot an.

Am Sonntagabend haben zwei Unbekannte am Rande des Volksfests Landsberger Wiesn einen jungen Mann in Landsberg mit Schlägen ins Gesicht leicht verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Wie die Polizei meldet, schlugen zwei etwa 18 Jahre alte Burschen gegen 19 Uhr im Bereich des Festplatzes auf der Waitzinger Wiese auf den 20-Jährigen ein und verletzten ihn leicht im Gesicht. Im Anschluss konnten sie unerkannt fliehen.

67 Bilder Unsere Impressionen von der Landsberger Wiesn Foto: Christian Rudnik

Die Täter wurden als schlank beschrieben und sind etwa 1,80 und 1,90 Meter groß. Bekleidet waren sie mit einem Trikot des Fußballvereins Eintracht Frankfurt beziehungsweise einem schwarzen T-Shirt. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/932-0 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

