Landsberg nimmt Abschied von Stadtrat Axel Flörke

Der Tod von Stadtrat Axel Flörke hat viele Menschen tief bewegt. Die Stadt Landsberg veranstaltet eine Trauerfeier.

Mit einer Trauerfeier im Stadttheater erinnert die Stadt Landsberg am Freitag, 28. April, ab 10.30 Uhr, an Axel Flörke. Der langjährige Stadtrat war Anfang April überraschend im Alter von 68 Jahren gestorben.

Bereits in der jüngsten Stadtratssitzung gedachten Kolleginnen und Kollegen Axel Flörke. An seinem Sitzplatz stand ein Foto und brannte eine Kerze. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sagte, Flörke sei eine feste Größe in der Stadt gewesen und aus dem kulturellen Leben nicht wegzudenken. "Er war als Stadtrat im positiven Sinn kämpferisch. Das Wohl der Stadt lag ihm immer am Herzen." Axel Flörke habe eindringliche Spuren hinterlassen. Die Stadt habe ihm viel zu verdanken.

Viele Landsberger kannten Axel Flörke als Stadtführer

Der Politiker Axel Flörke kam erstmals 1991 in den Stadtrat und übte dieses Ehrenamt – mit einer Unterbrechung von 2000 bis 2008 – bis zu seinem unerwarteten Tod aus. Von 2014 bis 2020 war er zudem Dritter Bürgermeister. Dem Kreistag gehörte er seit 2002 an. Beruflich war Flörke unter anderem lange Jahre Studiendirektor am Ignaz-Kögler-Gymnasium. Er war zeitweise auch Inhaber eines Reisebüros und vielen Landsbergern durch seine Stadtführungen bekannt. Die Stadt Landsberg mit ihrer Geschichte, ihren Denkmälern und ihrer Kultur war seine große Leidenschaft. Er lebte im Hinteranger – also mitten in seinem geliebten Landsberg.

Axel Flörke engagierte sich vielfältig. Zuletzt war er unter anderem Geschäftsführer des Tourismusverbands Ammersee-Lech, Vorsitzender der Künstlergilde und Vorsitzender des Fördervereins der städtischen Sing- und Musikschule.

Lesen Sie dazu auch