Landsberg: Das Personal kritisiert die Klinikleitung

Eine Unterschriftenliste sorgt für Unruhe am Klinikum Landsberg. Was das Personal dem Klinikchef vorwirft.

Eine Unterschriftenliste sorgt für Unruhe im Klinikum Landsberg. Über 200 der rund 800 Mitarbeitende haben unterschrieben und damit die Klinikleitung kritisiert. Hauptkritikpunkt ist die aus Sicht der Unterzeichnenden mangelnde Kommunikation über die Pläne der Neuausrichtung der Unfallchirurgie und Orthopädie. Wie Klinikchef Marco Woedl auf die Vorwürfe reagiert.

Die Unterschriftenliste haben mittlerweile auch die Mitglieder des Verwaltungsrats des Klinikums erhalten. Klinikchef Marco Woedl will die Vorwürfe nicht unkommentiert lassen und hat am Dienstag (26. Juli) in einem Rundschreiben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums informiert. In der Erklärung an die Mitarbeiter schreibt er unter anderem, dass er sich sofort nach Erhalt des Briefes mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden, Landrat Thomas Eichinger (CSU), ausgetauscht hat und Maßnahmen zeitnah besprochen wurden. Am 3. August findet eine Sitzung des Verwaltungsrats statt. Dabei soll es auch um die zukünftige Aufteilung des Fachbereichs Unfallchirurgie/Orthopädie gehen.

Es sei richtig, dass sich einige Mitarbeiter mehr Einbindung in die Entscheidung, als auch mehr Kommunikation über die Pläne der Neuausrichtung der Unfallchirurgie/Orthopädie gewünscht hätten, schreibt Woedl an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie bei anderen derartigen organisatorischen Änderungen seien die Überlegungen zunächst in der Klinikleitungssitzung besprochen und im Verwaltungsrat des Klinikums präsentiert und abgesegnet worden. "Auch die derzeitige oberste Leitungsebene der Unfallchirurgie/Orthopädie wie auch die Chefarztkonferenz waren in die Planung involviert", so Woedl. Dabei sei auch zu erwähnen, dass der Anlass dieser Umstrukturierung und das Zielszenario für alle Beteiligten nachvollziehbar schien und mitgetragen wurde.

Klinikumsvorstand Marco Woedl wird von Mitarbeitern kritisiert. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Als weiterer Schritt sei aufgrund von Urlaubsabwesenheiten zu einem späteren Zeitpunkt ein Austausch mit dem Personalrat und danach eine Mitarbeiterinformation geplant gewesen, jedoch sei das Schreiben dieser Planung zuvor gekommen. "Richtig und bedauerlich ist, dass zwei Kündigungen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung stehen, aber auch individuelle Veränderungswünsche der Ärzte damit einhergehen." Nach Informationen unserer Zeitung werden der Leitende Oberarzt Dr. Steffen Vennemann und die Oberärztin Dr. Ann Kathrin Schnetkamp das Klinikum verlassen.

"Für mich ist sehr wohl nachvollziehbar, dass Mitarbeiter so früh wie möglich in Veränderungen, die Einfluss auf ihr eigenes Arbeitsumfeld haben, frühzeitig eingebunden werden wollen", schreibt Marco Woedl. Jedoch sei es seine Pflicht, zunächst die Entscheider und Gremien einzubinden, dann die Pläne weiter zu verfeinern, bevor offiziell eine Verlautbarung dazu an die Belegschaft erfolgt. Die Pläne seien zum derzeitigen Stand noch keineswegs in der Tiefe ausgereift und deren Umsetzung von etlichen Faktoren abhängig. "Allerdings hätte die Kommunikation in Richtung Personalrat als auch zu sonstigen Betroffenen frühzeitiger geplant werden können. Das räume ich ein", teilt der Klinikchef in seinem Schreiben mit. (AZ)

Lesen Sie dazu auch