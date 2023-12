Landsberg

18:00 Uhr

Landsberg plant die nächste Kindertagesstätte

Plus Die Stadt kratzt an der Marke von 30.000 Einwohnern. Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen steigt weiter an.

Von Thomas Wunder

Die Stadt Landsberg wächst. Demnächst wird wohl die Schallmauer von 30.000 Einwohnern geknackt. Mehr Bewohnerinnen und Bewohner bedeuten auch Erweiterungen der Infrastruktur. Und weil gleichzeitig immer mehr Eltern ihre Kinder immer früher betreuen lassen wollen, platzen die bestehenden Kindertagesstätten aus allen Nähten. Deswegen werden sich die Stadträtinnen und Stadträte jetzt mit dem Neubau einer weiteren Einrichtung beschäftigen. Am Mittwoch wird das Projekt zunächst im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss vorgestellt, ehe der Stadtrat eine Woche später bestenfalls den Vollzug des Projekts beschließen soll. Für den Neubau müsste sogar ein Denkmal weichen.

Auf der Grundlage des Gutachtens des Büros Planwerk bestehe in Landsberg weiterhin Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, insbesondere im Bereich der Kinderkrippen, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss des Stadtrats. Daher sei in der Verwaltung über Möglichkeiten diskutiert worden, diesen Bedarf zu decken, und ein Neubau für zuerst drei, dann für fünf Gruppen näher in Betracht gezogen worden. Dazu wurden zwei mögliche Grundstücke näher untersucht.

