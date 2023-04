Landsberg

Landsberg setzt bei Stadtbaumeisterin auf Kontinuität

Plus Die Vorgängerin wird die Nachfolgerin. Die Stadt stellt ihre neue (alte) Stadtbaumeisterin Annegret Michler vor.

Von Thomas Wunder

Der Kreis schließt sich. Annegret Michler kehrt als Stadtbaumeisterin nach Landsberg zurück. Sie übernimmt das Amt ihrer Vorgängerin Birigit Weber, die Mitte des Jahres in Ruhestand geht. Bei einem Pressegespräch informierten Michler, Weber und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) über die Hintergründe der überraschenden Personalie.

Mit Annegret Michler kehrt ein bekanntes Gesicht in die Stadtverwaltung zurück. Nachdem sie zwischen 2004 und 2015 als Stadtbaumeisterin in Landsberg tätig war, entschied sie sich, ihren Fokus auf die Erziehung ihrer drei Kinder zu legen. Beruflich blieb sie jedoch aktiv und baute in Kaufbeuren ein Büro für Stadtplanung und Stadtentwicklung auf, das trotz ihrer neuen Tätigkeit bestehen bleiben soll. Als Birigit Weber einen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand stellte, war die beurlaubte Vorgängerin erste Gesprächspartner bei der Suche nach einer Nachfolgerin. "Das hat sich angeboten", sagte Doris Baumgartl beim Pressegespräch.

