Landsberg setzt ein Zeichen für den Frieden

Vor der Stadtverwaltung in Landsberg ist eine besondere Flagge zu sehen. Welche Aktion die Stadt unterstützt.

Vor gut einem Jahr, am 22. Januar 2021, trat der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Zusammen mit Dr. Wolfgang Lerch und weiteren Vertretern der IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung) nahm Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) dies zum Anlass, vor dem Gebäude der Stadtverwaltung in der Katharinenstraße die „Mayors for Peace“-Flagge feierlich zu hissen.

Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 von Hiroshimas Bürgermeister gegründet. Aus der grundsätzlichen Überlegung heraus, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger verantwortlich sind, versucht die Organisation durch Aktionen und Kampagnen die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern und deren Abschaffung zu erreichen, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt.

Die Vertreter der IPPNW-Regionalgruppe Landsberg vor der Stadtverwaltung. Foto: Stadt Landsberg

„Ich unterstütze die Initiative sehr gerne“, sagte die Oberbürgermeisterin beim Ortstermin vor der Stadtverwaltung. „Je mehr diese auf der ganzen Welt gesehen wird, desto eher können wir erreichen, dass Atomwaffen in Zukunft nicht mehr als notwendig gesehen werden.“ Die Mitglieder der IPPNW-Regionalgruppe Landsberg überreichten Baumgartl zudem beim Vor-Ort-Termin eine eigens vom Bürgermeister von Hiroshima ausgestellten „Mayors for Peace“-Urkunde.

„Wir als IPPNW-Regionalgruppe Landsberg danken Ihnen, Frau Baumgartl, für Ihre bleibende Unterstützung unserer Öffentlichkeitsarbeit, die durch die Autorität Ihres Amtes als Oberbürgermeisterin erheblichen Nachdruck erfährt“, sagte Dr. Wolfgang Lerch, der Vorsitzende der IPPNW-Regionalgruppe Landsberg.

2017 gab es den Friedensnobelpreis

Der Atomwaffenverbotsvertrag geht auf die Aktivitäten der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) zurück, die 2017 den Friedensnobelpreis erhielt. Die Mayors for Peace sind laut Pressemeldung eine der rund 500 Partnerorganisationen von ICAN. Inzwischen gehören dem Netzwerk über 8000 Städte und Gemeinden aus 165 Ländern (Stand Juni 2021) an. In Deutschland sind über 700 Kommunen dem Bündnis beigetreten. (lt)

