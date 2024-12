Landsberg sorgt für Verkehrssicherheit in Indien

Einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit in Indien leistet das ADAC Technik Zentrum in Landsberg am Lech. Dort werden auch Crashtests für Global NCAP (New Car Assessment Programme) durchgeführt, also die weltweite Organisation zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Mit dem Maruti Suzuki India Limited Dzire hat nun erstmals ein indisches Fahrzeug die volle Fünf-Sterne-Bewertung erreicht – nachdem dort Global NCAP vor zehn Jahren mit Null-Punkte-Ergebnissen gestartet war.

„Die Sicherheit von Kindern an Bord konnten wir immerhin noch mit vier Sternen bewerten. Das ist ein starkes Ergebnis für diesen Markt“, so Johannes Heilmaier, Leiter der ADAC Crashanlage im Industriegebiet Lechwiesen. Er hat im Rahmen von Global NCAP auch schon Fahrzeuge für den afrikanischen und lateinamerikanischen Markt gecrasht, denn „Verkehrssicherheit darf nicht bei den Landesgrenzen aufhören“. Erst im Sommer war die Zusammenarbeit zwischen Global NCAP und ADAC um drei Jahre verlängert worden. Reinhard Kolke, Leiter des ADAC Technik Zentrums in Landsberg am Lech: „Die Zusammenarbeit des Verbraucherschutz-Programms Global NCAP mit dem ADAC besteht seit 14 Jahren. Der Club fungiert dabei auch als Berater und durchführender Partner für Verbraucherschutztests im lateinamerikanischen Raum.“ Außerdem war der ADAC im April Gastgeber für den Weltkongress NCAP24 mit fast 400 Teilnehmern im ADAC Testzentrum Mobilität in Penzing sowie in der ADAC Zentrale in München.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.