Landsberg: Städtepartnerschaft mit Waldheim wird gefeiert

Vor 30 Jahren wird die Städtepartnerschaft zwischen Waldheim und Landsberg besiegelt. Bei einem Festakt im Historischen Rathaus werden Erinnerungen wach.

Der rhythmische Trommelwirbel heißer Sambaklänge brachte Bewegung in die kalten Füße mancher Festgäste unter dem schützenden Dach im Eingangsbereich des Historischen Rathauses am Hauptplatz. Dort hieß eine temperamentvolle Sambagruppe während eines heftigen Regengusses zahlreiche Gäste aus Waldheim und Landsberg willkommen. Danach konnte der Festakt starten, mit dem an das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Waldheim und Landsberg – aufgrund der Corona-Pandemie mit zwei Jahren Verspätung – erinnert wurde.

Im Festsaal begrüßte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl zu diesem, wie sie es bezeichnete, außergewöhnlichen Ereignis insgesamt zehn amtierende, stellvertretende und einstige Bürgermeister. Waldheims Stadtoberhaupt Steffen Ernst, dessen Amtsvorgänger Steffen Blech und Karl-Heinz Teichert sowie deren Landsberger Kollegen Mathias Neuner, Ingo Lehmann, Norbert Kreuzer und Franz-Xaver Rößle. Mit einer Landsberg sehr verbundenen Delegation aus Waldheim war auch der Zweite Bürgermeister Albrecht Häne angereist, Moritz Hartmann und Felix Bredschneijder komplettierten die hiesige Führungsriege.

Der Festakt zur Städtepartnerschaft Landsberg/Waldheim fand im Historischen Rathaus in Landsberg statt. Foto: Lenard Kürtök

Nicht fehlen durften natürlich die beiden Sandkastenfreunde Jost Handtrack und Dietmar Heck, die der Eiserne Vorhang für lange Jahre trennte, nachdem die Familie Handtrack 1957 in den Westen geflohen war, die aber stets verbunden blieben. Dem Zitat, das Michail Gorbatschow zugeschrieben wird, „wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, setzte Doris Baumgartl ein „wer früh dran ist, den belohnt das Leben“, entgegen. Denn mit der Partnerschaft zwischen dem sächsischen Waldheim und dem bayerischen Landsberg sei es nach der Wende sehr schnell gegangen.

Der Weltpolitiker Gorbatschow und die tiefe Freundschaft zweier Menschen halfen Grenzen zu überwinden und wunderbare Beziehungen entstehen zu lassen. Baumgartl schilderte die ersten Treffen im Februar 1990 und die Unterzeichnung der Urkunden im November 1990 in Waldheim und im September 1991 in Landsberg. Zum 30-jährigen Bestehen waren die Unterzeichner von damals anwesend. Das Ruethenfest 1991 besuchte eine große Delegation aus Waldheim. Als Symbol der Verbundenheit enthüllte die Oberbürgermeisterin eine Bank zum Verweilen und Innehalten. Auf das Geschenk, gedacht für den Marktplatz in Waldheim, lud sie Bürgermeister Steffen Ernst sogleich zum gemeinsamen Probesitzen ein.

Als gegenseitige Geschenke gab es eine Parkbank und eine Sitzungsglocke. Foto: Lenard Kürtök

Ernst erinnerte an die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit, aus der die friedliche Revolution 1989 entstand, und „den Trabigeruch, der sich danach in Westdeutschland breitmachte“. Er sei unendlich dankbar für die schönen Stunden, die er und viele Menschen aus Waldheim in Landsberg verbringen durften, und für die großartigen Starthilfen aus der Partnerstadt. „Die Menschen aus Landsberg und Waldheim haben sich füreinander interessiert und machten eine einzigartige Erfolgsgeschichte möglich“, so Steffen Ernst. Er überreichte Doris Baumgartl eine prächtig mit Symbolen aus Waldheim verpackte große Amtsglocke für die Stadtratssitzungen.

Auch Stadtrat Harry Reitmeir (Landsbergs Referent für Städtepartnerschaften), Karl-Heinz Teichert und Albrecht Häne ließen 30 Jahre Städtepartnerschaft Revue passieren und erinnerten sich gerne an die sächsischen Stammtische in Landsberg und die unvergesslichen Stadtfeste in Waldheim, wo sich niemand beschwert, wenn die ganze Nacht laut und fröhlich gefeiert wird. Alle freuten sich auf weitere gemeinsame Aktivitäten, zeigten sich dankbar für diese wunderbare Freundschaft und das gute Gefühl, sich stets aufeinander verlassen zu können. Passend dazu spielten die Landsberger Wirtshausmusikanten mit fröhlichen Weisen auf.