Landsberg steht eine Woche im Zeichen des Radfahrens

Am Sonntag starten in Landsberg die Straßenrad-Europameisterschaften der Frauen. Im Vorfeld dreht sich in der Stadt alles um das Thema Rad.

Am Sonntag, 21. August, startet im Rahmen der European Championships 2022 am Hauptplatz in Landsberg die Straßenrad-Europameisterschaft der Frauen. In der Woche davor dreht sich deswegen in der Stadt bei der LechStadtRadlwoche alles rund ums Rad. Die Thementage finden bis Freitag, 19. August, am Sportzentrum und am Schlüsselanger statt. Was ist geboten?

Bereits seit einigen Tagen ist am Schlüsselanger in der Spöttinger Straße eine Pumptrack-Anlage aufgebaut. Dort können sich alle mit dem Rad austoben und ausprobieren, wie man, ohne zu treten vorwärtskommt. Laut Pressemeldung der Stadt ist Pumptrack für alle Altersklassen geeignet.

Vom 17. bis 19. August können in einer mobilen Fahrradwerkstatt die eigenen Drahtesel repariert werden. Die Werkstatt wird von der Kreisverkehrswacht Landsberg betrieben.

Am Mittwoch, 17. August, ist das mobile Fahrrad-Museum Bad Brückenau in Landsberg zu Gast. Wie sahen eigentlich die ersten Räder aus? Gab es schon aufblasbare Reifen? Gab es schon Dynamos und Licht am Rad? Wie kam man eigentlich auf die Hochräder drauf? Auf diese und noch viel mehr Fragen hat das Deutsche Fahrradmuseum sicherlich Antworten. Außergewöhnliche Fahrräder aus längst vergangenen Zeiten sind im mobilen Museum zu bestaunen. Und wer immer noch nicht genug hat vom Radeln, der kann es auch selbst ausprobieren. Auf einem Parcours stehen Hochrad, Einrad, Pedalos und noch viel mehr zum Ausprobieren bereit.

Diese Fahrräder weisen in Landsberg auf den Start der Straßenrad-Europameisterschaft der Frauen in Landsberg hin. Foto: Christian Rudnik

Bei der Themenwoche zeigt das ADAC-Technik-Zentrum vom 17. bis 19. August die Bandbreite moderner Zweirad-Mobilität. Dazu gehört laut Pressemeldung der originale ADAC-Prüfstand für Pedelecs, auf dem in den Anfängen die elektrische Reichweite der Testprodukte ermittelt und bewertet wurde. Projektleiter Stefan Grabmaier wird an allen drei Tagen am ADAC-Stand Fragen der Besucher beantworten. Darüber hinaus zeigt der ADAC ein- und zweispurige E-Lastenräder, deren in Landsberg durchgeführter Test im Juni bundesweit veröffentlicht wurde. Weiterer Hingucker wird laut Pressemeldung ein E-Bike der ADAC-Straßenwacht mit Werkzeug-Anhänger sein. Anschauungsobjekte wie Kinderräder (2022 zusammen mit der Landsberger Platanenschule getestet), Kinder-Fahrradhelme und E-Scooter runden den Auftritt des ADAC-Technik-Zentrums ab. Zu finden ist der ADAC-Stand im Sportzentrum in Landsberg jeweils von 13 bis 17 Uhr.

Räder zum Schutz vor Diebstahl codieren lassen

Der ADFC Landsberg beteiligt sich am Donnerstag, 18. August, an der LechStadtRadlwoche. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr können die Besucher am ADFC-Infostand im „Verkehrsgarten“ am Sportzentrum ihre Räder zum Schutz gegen Diebstahl und zum leichteren Identifizieren von Fundsachen codieren lassen, ihr Wissen über die Verkehrsregeln für Radfahrende auf die Probe stellen, oder an verschiedenen Kurzvorträgen wie Fahrsicherheitstraining oder anderen Rad-Themen teilnehmen.

In einem Verkehrsgarten können Jung und Alt, Groß und Klein vom 17. bis 19. August das Radfahren im Verkehr üben. Mit Fahrsimulatoren werden zudem Situationen „auf dem Trockenen“ gefahrlos dargestellt. Übrigens kann hier jeder auch seine Sehkraft und seine Reaktionsgabe testen.

