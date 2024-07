Landsberg und Umgebung: Das Wochenende wird bunt

Am Samstag steht die Landsberger Altstadt ganz im Zeichen der Regenbogenfahne. Der zweite

Christopher Street Day

(CSD) finden dann statt. Vom Hauptplatz aus startet ab 14 Uhr eine Demonstration mit anschließender Kundgebung. Diese soll um 16 Uhr wieder am Hauptplatz enden. Neu ist in diesem Jahr ein dazugehöriges Festival, das ab 16 Uhr im Lech Atelier beginnt. Der CSD erinnert an die Aufstände von 1969 in der Christopher Street in New York, die als Beginn der modernen LGBTQIA*-Bewegung gelten.

Beim CSD im vergangenen Jahr

waren rund 400 Menschen in einer bunten und friedlichen Demonstration durch Landsberg gezogen. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit 300 bis 500 Teilnehmenden. Beim Festival im Lech Atelier wird es unter anderem Auftritte und Aktivitäten auf dem Gelände von Toff, Amy, den Bands Just the two of us und Funkzahn,

Yoga Loft

,

Moving Art Studios

, Souhaila Amade, Zirkusvirus, Emanuel Kasprowicz und

Felix Kohlscheen

geben. Moderiert werden Demo und Festival von der Dragqueen Rapha LaRue aus Augsburg. Zusätzlich zu Demonstration und Festival wird es im Foyer des Historischen Landsberger Rathauses eine Ausstellung des Bezirksjugendrings zum Thema Queer und LGBTQIA* Personen geben.