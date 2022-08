Landsberg: Was das BRK im neuen Sozialzentrum anbietet

Plus Das Rote Kreuz Landsberg errichtet in der Ehrenpreisstraße ein neues Sozialzentrum. Jetzt wird die Tagespflege eröffnet. Wie das Gebäude auf die Bedürfnisse der dort Betreuten abgestimmt ist.

Das Rote Kreuz (BRK) Landsberg bündelt mit einem Neubau in der Ehrenpreisstraße seine Kompetenzen. Im ersten Bauabschnitt entstand eine Tagespflege mit 22 Plätzen. Diese wurde kürzlich eröffnet und hat noch Plätze frei. Wie es mit dem nächsten Bauvorhaben weitergeht.