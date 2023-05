Landsberg

06:00 Uhr

Was hinter der Stiftung Zukunft Mensch in Landsberg steckt

Zur Feier des 20-jährigen Bestehens der Stiftung Zukunft Mensch waren: (von links) Jutta Berg (World Vision), Referent Toni Rinaudo, Dr. Ralf Stefan Merz (Beiratsvorsitzender Stiftung Mensch) und Alexandra Werz (Vorstandsvorsitzende Stiftung Mensch) in Landsberg.

Plus Zum 20-jährigen Bestehen lädt die Stiftung Zukunft Mensch in die Landsberger Zederpassage. Es wird ein Blick zurück zu den Anfängen.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Inmitten der stiftungseigenen Immobilie in der Zederpassage in Landsberg, die in Kooperation mit dem dafür gegründeten Galerieverein, auf Wunsch der Stifterin, zu einem Ort der Begegnung für Kunstschaffende und Kunstinteressierte wurde, begrüßten die Stiftungsvorständin Alexandra Werz, und ihr Mann Dr. Ralf Stefan Werz, Freunde und Begünstigte der Stiftung Zukunft Mensch zum 20- jährigen Bestehen mit einem informativen Blick zurück und einem zuversichtlichen nach vorn.

Die Anfänge reichen zurück bis zu dem im Jahr 1885 geborenen Max Wolf, einem k. u. k. Hofmaler des Habsburger Herrschers Franz Joseph, der während des Ersten Weltkriegs nach New York ging, wo er nach einem Medizinstudium ein Enzymgemisch entwickelte, dessentwegen das komplette amerikanische "Who's who" der 1950er-Jahre zu ihm pilgerte. Als die Herstellung ins Stocken geriet, lernte der nun gefragte Prof. Max Wolf den Biologen und Dipl.-Kaufmann Karl Ransberger kennen. Der Gesellschafter des Pharmaunternehmens Mucos brachte die Enzympräparate äußerst erfolgreich auf den Markt. Als Ransberger 2001 starb, erbte seine Witwe Monika, eine warmherzige, gütige Frau, wie das Ehepaar Werz berichtete, die Anteile und brachte einen Großteil davon in die 2002 gegründete Stiftung Zukunft Mensch ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

