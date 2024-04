Landsberg: Werkzeugmaschinen aus Transporter gestohlen

Unbekannte schlagen in der Nacht auf Montag eine Scheibe des Fahrzeugs ein. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist an einem in der Lechfeldstraße in Landsberg geparkten Transporter die Scheibe der Schiebetüre eingeschlagen worden. So gelangten Unbekannte in den Innenraum und entwendeten Werkzeug.

Nach Angaben der Polizei wurden aus dem Fahrzeug diverse Werkzeugmaschinen im Wert von etwa 7500 Euro entwendet. An der Schiebetür entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

