Landsberg

vor 42 Min.

Landsberg: Wohnung in Mehrfamilienhaus im Vollbrand

Ein hoher Schaden entsteht am Mittwochmittag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lechfeldstraße in Landsberg.

Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Landsberg verursachte am Mittwoch (24. August) einen Sachschaden in mittlerer sechsstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 12 Uhr wurden die Rettungskräfte informiert, dass schwarze Rauchschwaden aus einem Fenster im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Lechfeldstraße treten. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die betroffene Wohnung bereits in Vollbrand. Der 59-jährige Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht daheim. Starke Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus in Landsberg Da nicht nur die Wohnung ausbrannte, sondern auch weitere Teile des Mehrfamilienhauses durch die starke Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, entstand hoher Sachschaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren sechsstelligen Bereich beläuft. Verletzt wurde niemand. Zur Erforschung der noch unklaren Brandursache wird das Gebäude heute im Laufe des Tages durch Spezialkräfte der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck begangen, heißt es im Polizeibericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. (AZ) Lesen Sie dazu auch Ammersee Stadel in Dießen brennt vollständig ab

