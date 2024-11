Landsberger ADAC-Labor international gefragt

International bereits stark nachgefragt ist das hochmoderne Testlabor Elektromobilität, das erst im Sommer vom ADAC Technik Zentrum im Landsberger Industriegebiet Lechwiesen eröffnet wurde. Jüngst waren Vertreter des norwegischen Mobilitätsclubs NAF (Norges Automobil Forbund) zu Gast, um eine intensive Zusammenarbeit zu vereinbaren.

„Umfassende, reproduzierbare Langstrecken-Tests mit Elektroautos in unserem neuen Testlabor für Elektromobilität und die langjährige Erfahrung des NAF in der Realerprobung von Elektroautos im Rahmen des El Prix bieten eine hervorragende Gelegenheit für eine gemeinsame Fortführung der Verbraucherschutz-Aktivitäten in diesem Bereich“, sagte Dino Silvestro, Leiter der Abteilung Fahrzeug-Test im ADAC Technik Zentrum. Am Erfahrungsaustausch waren die NAF-Experten Jan Tore Gjøby und Kjersti Stuestøl beteiligt, von ADAC-Seite zusätzlich Testlabor-Leiter Dr. Luis Kalb und E-Experte Matthias Vogt. Themen waren unter anderem Verbraucherschutz-Arbeit und das Setzen von Prüfnormen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.