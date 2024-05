Landsberger Autor gewinnt Thalia Storyteller Award

Das zweite Buch von Max Ferdinand Huber wird ausgezeichnet. Es beschäftigt sich mit den Erlebnissen queerer Menschen.

Max Ferdinand Huber aus Landsberg, auch bekannt als Waldmann, ist als Gewinner des renommierten Thalia Storyteller Awards 2024 in der Kategorie LGBTQ+ ausgezeichnet worden. Laut einer Pressemeldung wurde sein Werk aus einer Vielzahl von Einreichungen aufgrund seiner herausragenden Darstellung queerer Identitäten ausgewählt.

Waldmanns zweites Buch biete eine eindrucksvolle Sammlung von Kurzgeschichten, die von schmerzhaften Ablehnungen bis zu triumphalen Selbstbehauptungen reichen würden. Die Erzählungen, basierend auf eigenen Erfahrungen und Interviews mit weiteren Personen, behandeln nicht nur persönliche Themen, sondern werfen auch einen Blick auf breite gesellschaftliche Herausforderungen, insbesondere im Kontext von Gender-Verboten und Diskriminierung. Durch seine Werke bietet er laut Pressemeldung nicht nur einen Einblick in die LGBTQ+ Erfahrungen, sondern auch in die lokale Kultur und Gesellschaft. Huber hat seine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse, einschließlich seiner Schulzeit in Landsberg, in die Kurzgeschichten eingewoben.

Das Buch gibt Einblick in die Welt queerer Menschen

Max Ferdinand Waldmann/Huber wurde 2023 für den Deutschen Engagementpreis nominiert und erhielt Anerkennung für sein Werk "Migräne, Mörderpuppe" beim Young Storyteller Award. Als queere Person verleihe er seinen Werken mit Humor und Experimentierfreude eine einzigartige Note. Sein jüngstes Buch, "Eine Kugel Hass, mit Zucker glaciert", biete einen tiefen Einblick in die Welt queerer Menschen, beleuchte ihre Verletzungen und zeige auf, wie das Schreiben als Zuflucht und Selbstbefähigung wirken kann. Waldmanns künstlerischer Schreibstil werde dabei zum Akt der Rebellion, der dazu einlade, sich auf eine Reise der Selbsterkenntnis und Solidarität zu begeben und Grenzen zu überwinden.

Waldmann/Huber wird seine Werke unter anderem beim queerkulturellen Minifestival "Queer the Night" am 29. Juni im Grandhotel Augsburg und beim CSD-Festival "Regenbogenstadt Landsberg" am 20. Juli im Lech Atelier Landsberg präsentieren und aus dem Buch vorlesen. Das Buch mit der ISBN 978-3-7115-1471-4 ist erhältlich bei story.one. (AZ)

