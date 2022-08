Landsberger Biobauer ruft Weizenmehl zurück

Der Landsberger Biobauer Ernst Wallner muss ein bestimmtes Weizenmehl zurückrufen. Jedoch nicht, weil in der Herstellung etwas falsch läuft.

Es ist eigentlich nur ein Hinweis, der auf den Weizenmehlpackungen von Biolandwirt Karl Wallner aus Landsberg fehlt. Ein Hinweis, der jedem, der Mehl verarbeitet, eigentlich klar sein sollte. Und dennoch ist das Bioprodukt jetzt auf der Internetseite der Lebensmittelwarnung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gelandet.

Unter der Verbraucherinformation auf der Internetseite steht, dass der Hofladen Wallner aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes das Weizenmehl Type 550 (ein Kilogramm) und dem Haltbarkeitsdatum 30. Mai 2023 zurückruft. Bei dem Mehl, das Wallner in der Hardermühle in Straß im Landkreis Neu-Ulm mahlen lässt, seien E-Coli-Bakterien nachgewiesen worden, die zu Infektionen mit Durchfall und Bauchkrämpfen führen können. Bei Säuglingen, Kleinkindern oder Senioren könnten schwere Krankheitsverläufe auftreten. Der Ursprung der Erreger sei auf tierische Exkremente zurückzuführen, die über Dünger oder auch Hundekot das Getreide auf dem Feld verunreinigt haben. Untersuchungen des Bundesamtes für Verbraucherschutz im Jahr 2020 ergaben, dass bei 9,1 Prozent der Weizenmehlproben aus deutschen Mühlenbetrieben diese Bakterien nachgewiesen werden konnten. So musste auch die Hardermühle ihr hauseigenes Mehl zurückrufen. Aus dem gleichen Grund wie Ernst Wallner.

Auf einigen Weizenmehl-Packungen von Biobauer Karl Wallner aus Landsberg fehlt ein Hinweis. Foto: Bundesamt für Verbraucherschutz

2016 ist in den USA erstmals von einem Ausbruch von mit Mehl assoziierten Magen-Darm-Erkrankungen berichtet worden. Seither wird in Deutschland verstärkt darauf geachtet. Seit Ende 2021 gibt es daher vor allem aus Haftungsgründen eine neue Richtlinie: Auf der Verpackung muss davor gewarnt werden, dass der rohe Verzehr von Mehl, Backmischungen oder Teigen zu entsprechenden Krankheitsverläufen führen kann. Durcherhitzt, also in Kuchen, Brot und Semmeln, sei der Verzehr des Mehls bedenkenlos.

Den Hinweis hat Biobauer Ernst Wallner aber nicht auf die betroffenen Packungen angebracht. Vielleicht zehn Kunden hätten sie in seinem Hofladen gekauft. Das Mehl könne weiterhin verkauft werden, erhalte auf der Verpackung jedoch nun den Hinweis: „Mehle und Teige sind nicht zum Rohverzehr bestimmt und müssen stets gut durcherhitzt werden.“ Kunden können das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückbringen. „Wir entschuldigen uns bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, sagt Ernst Wallner.

