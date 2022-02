Landsberg

vor 43 Min.

Landsberger demonstrieren aus Solidarität mit der Ukraine

Plus Das Bündnis für Solidarität macht sich am Montagabend den Krieg in der Ukraine zum Thema und demonstriert weiterhin gegen die Spaziergänger. Diese bleiben dem Landsberger Hauptplatz fern.

Von Vanessa Polednia

Seit Tagen blickt die Welt besorgt in die Ukraine. Der anhaltende Konflikt treibt auch die Menschen in Landsberg um. Nach einer Mahnwache mit Spendenaktion am Samstag hat das Bündnis für Solidarität und die Stadt Landsberg am Montagabend ebenfalls ein Zeichen gesetzt. Die sogenannten Spaziergänger, die das Straßenbild in der Landsberger Innenstadt an den vergangenen Montagen stets prägten, waren dagegen kaum präsent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen