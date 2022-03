Landsberger Derivate: Verfahren gegen Ex-OB Lehmann eingestellt

Die Derivataffäre beschäftigt die Stadt Landsberg seit 2012. Warum ein Verfahren gegen Ingo Lehmann eingestellt wird.

Seit dem Jahr 2012 beschäftigt die Derivataffäre die Landsberger Politik und die Gerichte. Jetzt ist das Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Oberbürgermeister Ingo Lehmann ( SPD) eingestellt worden.

Die Landesanwaltschaft Bayern hatte in Zusammenhang mit den Zinswetten, die die Stadt Landsberg in den 2000er-Jahren mit der Bank Hauck & Aufhäuser abgeschlossen hatte, im Jahr 2012 auch ein Disziplinarverfahren gegen den früheren Oberbürgermeister Ingo Lehmann eingeleitet. "Sie hat nunmehr nach umfassender Prüfung des Sachverhalts festgestellt, dass seitens Herrn Lehmann keine Dienstpflichtverletzung vorliegt", teilt die Stadt in einer kurzen Pressemeldung mit. Das Disziplinarverfahren sei daher eingestellt und die Kosten des Verfahrens dem Freistaat Bayern auferlegt worden. „Ich bin froh, dass dieses Verfahren nach so langer Dauer zu einem guten Abschluss geführt wurde“, wird Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in der Pressemeldung zitiert.

Der Ex-Kämmerer wurde angeklagt und verurteilt

Mitte April 2021 hatte das Landgericht München die Zinswetten für unwirksam erklärt. Damit hat die Bank derzeit keine Möglichkeit, die zuletzt geforderten 5,88 Millionen Euro Verlustausgleich von der Stadt einzufordern. Mit der Entscheidung des Landgerichts München stiegen auch die Aussichten von Ex-Kämmerer Manfred Schilcher, trotzt Urteils, straffrei und ohne finanzielle Folgen aus der Affäre kommen zu können. Das Verfahren gegen ihn wurde mittlerweile eingestellt.

