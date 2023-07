Landsberger dürfen hinter die Kulissen der Firma Rational blicken

Das Unternehmen aus Landsberg feiert sein 50-jähriges Bestehen. Am 8. Juli findet deswegen ein Tag der offenen Tür statt.

Vor 50 Jahren wurde die Landsberger Firma Rational vom mittlerweile verstorbenen Siegfried Meister gegründet. Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens öffnet der Hersteller von Groß- und Industrieküchengeräten zur thermischen Speisenzubereitung am Samstag, 8. Juli, von 10 bis 16 Uhr seine Pforten für alle Interessierten. Unter dem Motto „Wenn es schmeckt, sprechen alle dieselbe Sprache“ erhalten Besucher in Werk 3 in der Celsiustraße 6 in Landsberg neben einem vielfältigen Programm auch einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens.

Ein Rundgang durch die preisgekrönte Fabrik des Jahres 2022, Einblicke in die Produktion und Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen unter anderem auf dem Programm, teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. Und wie es sich für ein Unternehmen gehöre, das sich dem Kochen verschrieben hat, werden die Gäste auch mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Zudem werden die Rational-Küchenmeister bei ihren Kochshows ein paar ihrer Tipps und Tricks verraten. Bei einem Jubiläum darf auch die Zeitreise nicht fehlen: 50 Jahre Unternehmensgeschichte und zahlreiche Meilensteine werden dem Publikum gezeigt. Die jüngsten Besucher erwartet neben Torwandschießen ein Kinderquiz, bei dem es einen "eiskalten" Preis zu gewinnen gibt.

Auch ein Job-Speed-Dating ist bei Rational geplant

Ferner bietet sich die Möglichkeit, neue berufliche Perspektiven zu entdecken. Jobangebote und Karrierechancen zeigt das Unternehmen beispielsweise beim Speed-Dating. Bei der Gelegenheit lassen sich neue berufliche Kontakte knüpfen und das Netzwerk erweitern. Dazu Peter Stadelmann, CEO der Rational AG: „Am 8. Juli möchten wir zur Abwechslung mal nicht nur unsere Kunden, sondern alle Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung begeistern. Fühlen Sie sich alle ganz herzlich eingeladen.“ Für den Tag der offenen Tür sind laut Unternehmen Parkplätze rund um das Gelände im Frauenwald ausgewiesen.

Die Rational-Gruppe ist eigenen Angaben zufolge der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 2300 Mitarbeiter, davon über 1300 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im SDAX vertreten. (AZ)

