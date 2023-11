Landsberger Einzelhändler wollen mit Geschenk-Gutschein punkten

Ab 20. November gibt es den neuen Landsberg-Gutschein. Damit soll das Geschäft in der Altstadt angekurbelt werden. So funktioniert die neue Geschenk-Idee.

Der Zeitpunkt ist gut gewählt. Ab 20. November, also gut einen Monat vor Weihnachten, gibt es den neuen „Landsberg-Gutschein“. Als ideales Geschenk für jeden Anlass wird er beworben und soll die lokale Wirtschaft stärken und die Vielfalt der Geschäfte in Landsberg fördern. Die Aufmacher, ein Zusammenschluss von Unternehmern der Innenstadt, haben den Gutschein jetzt vorgestellt. Unterstützt werden sie dabei von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Beide Seiten hoffen, dass sich möglichst viele für diese Geschenk-Idee begeistern – vor allem auch Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister. Denn noch sind erst 22 Unternehmen dabei.

In Landsberg gibt es aktuell allein rund 280 Unternehmen, die dem Einzelhandel zuzuordnen sind, davon etwa 150 in der Innenstadt. Diese Zahlen nannte Landsbergs Wirtschaftsförderer André Köhn bei der Präsentation der Gutscheine. Es sei also noch Luft nach oben, zumal für den Gutschein auch Gastronomie und Dienstleister infrage kommen. Doch Köhn, seine Kollegin Anna Zeithaml und die Vertreter der Aufmacher Peter Berchtold, Viktoria Witzel sowie die Designerin Uschi Fritz sind guter Dinge, dass schon bald weitere Unternehmen dazukommen. Mit sieben sei man derzeit in engem Austausch. In einem Rundschreiben habe man zudem alle Einzelhändler und weitere infrage kommenden Unternehmen informiert.

Den Geschenk-Gutschein gibt es ab 20. November in Landsberg

Wie funktioniert der Gutschein, der ab 20. November an sechs Ausgabestellen im Stadtgebiet oder online erworben werden kann? Eine Übersicht aller teilnehmenden Händler, Gastronomen und Dienstleister findet sich auf der Seite www.landsberg-gutschein.de, wie Stadt und Aufmacher informieren. Die Gutscheine können online oder in einer der Ausgabestellen mit maximal 250 Euro aufgeladen werden, die Mindestsumme ist fünf Euro. Sie sind drei Jahre gültig. Wer den Gutschein in einer der Ausgabestellen erwirbt, erhält eine Art Visitenkarte mit QR-Code. „Wir haben uns gegen eine Variante in Plastik entschieden“, sagt Viktoria Witzel. Denn die Karte könne nur ein Mal aufgeladen werden, danach müsse eine neue erworben werden. Für den ersten Schritt seien 10.000 Karten angeschafft worden. Online gibt es den Gutschein zum Ausdrucken, er kann aber auch – wie eine Bahnkarte oder Kinokarte – per QR-Code aufs Handy geladen werden.

Die „Aufmacher“ haben die neuen Geschenk-Gutscheine für die Landsberger Innenstadt vorgestellt. Foto: Thomas Wunder

Eingelöst werden kann der Betrag von den Kundinnen und Kunden bei allen teilnehmenden Unternehmen. Mittels QR-Code kann der Aufladebetrag in beliebigen Teilbeträgen in allen teilnehmenden Geschäften und Betrieben ausgegeben werden. Teilnehmen können alle Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister aus Landsberg, eine Mitgliedschaft bei den Aufmachern sei keine Voraussetzung. „Wir sind offen für alle“, sagt Viktoria Witzel, die zweite Vorsitzende der Aufmacher. Dahingehend sei auch die Satzung geändert worden. Aktuell gehören den Aufmachern 23 Unternehmen an.

In den kommenden Wochen wird der Landsberg-Gutschein kräftig beworben

Der Landsberg-Gutschein als bargeldloses Zahlungsmittel soll in den kommenden Wochen kräftig beworben werden. Denn der Erfolg des Gutscheins „steht und fällt mit der Akzeptanz“, so Köhn. Für das Frühjahr seien zudem verschiedene Aktionen geplant – wie Gewinnspiele oder Schnitzeljagden. Außerdem soll der neue Stadtgutschein künftig als Arbeitgebergutschein in Landsberg etabliert werden, wie Wirtschaftsförderer André Köhn sagt. Die Stadt selbst möchte die Gutscheine bei Ehrungen und ähnlichen Anlässen verschenken. An den Kosten für die Bereitstellung der Gutscheine, online und in Papierform, beteiligt sich die Stadt ebenfalls. 50 Prozent der Kosten werden laut Köhn über die Innenstadt-Förderung finanziert.

Bei der Präsentation der neuen Gutscheine war auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl dabei. „Gemeinsam mit den Aufmachern Landsberg setzen wir ein Zeichen für die Stärkung unserer Wirtschaft“, sagte sie. Der Gutschein sei ein wunderbares Geschenk und soll Lust machen, in der Landsberger Innenstadt einzukaufen. Uschi Fritz hat das Miteinander in der Stadt im Blick. „Der Gutschein fördert den Gemeinschaftsgedanken“, sagt sie.