Landsberger Energieagentur stiftet Bücher

Der Spiegelbestseller „Männer, die die Welt verbrennen“ von Professor Christian Stöcker wurde kürzlich von der Bundeszentrale für politische Bildung aufgelegt. Für die Landsberger Energieagentur e.V. (LENA) Grund genug, ein paar Exemplare zu kaufen und im Landkreis an geeigneten Stellen zur Verfügung zu stellen, damit möglichst viele Menschen die Gelegenheit bekommen, dieses wichtige Werk zu lesen. „Wir wollen einen gewissen Bildungsauftrag im Landkreis erfüllen und haben noch einige Exemplare in unserer neuen Geschäftsstelle im Vorderen Anger. Diese geben wir auch gerne an Büchereien oder - gegen eine freiwillige Spende - an Interessierte weiter“, so Berthold Lesch, Erster Vorsitzender des Energiewendevereins. Aktuell wurden die Stadtbibliothek Landsberg und die Büchereien in Windach und Reichling mit je einem Buch versorgt. Sobald sie dort inventarisiert sind, stehen sie für die Öffentlichkeit zur Ausleihe bereit.

Worum geht es in dem Buch? Es werden die Zusammenhänge zwischen fossilen Energien, Politik und Wirtschaft - auch unter psychologischen Gesichtspunkten - betrachtet. Verantwortlichkeiten für die globale Klimakrise werden neben Klimawandelfolgen klar benannt. Das Buch regt in der heutigen Zeit zum Nachdenken an. Obendrein hat der Autor ein sehr umfangreiches Quellenverzeichnis zusammengetragen, welches beim Lesen gleich zur weiteren Eigenrecherche verleitet. Durch die Aktion kommt LENA dem Vereinszweck nach, die Energiewende und den Klimaschutz im Landkreis Landsberg am Lech durch beständige Aufklärungsarbeit und Aktionen voranzubringen und zu unterstützen.

