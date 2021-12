Landsberg

07:02 Uhr

Landsberger Escape-Room "Countdown" läuft wegen Corona nur im Notbetrieb

Plus Die beiden Landsberger Manuel Lorenz und Florian Mühlbauer betreiben sogenannte Escape Rooms. Ihrer neuen Idee macht Corona einen Strich durch die Rechnung.

Von Ulrike Reschke

„Rette Weihnachten“ – so ideal das allerneueste Escape-Room-Motto von Manuel Lorenz und Florian Mühlbauer in die Zeit passt, so ungünstig ist die ursprünglich für die Vorweihnachtszeit vorgesehene Eröffnung des offiziell mit „Hüter des Glaubens“ betitelten Themas. Die Eröffnung der „Countdown Spielewelt“ in Landsberg ist abgesagt. „Aufgrund der Regeln wäre es möglich, aber es macht doch keinen Sinn, wenn wir nur vier Personen reinlassen dürfen“, sagt Lorenz. Das „Countdown“ läuft derzeit im Notbetrieb, die meisten Buchungen wurden storniert. Ihren Optimismus haben die beiden dennoch nicht verloren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen