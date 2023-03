Landsberg

06:03 Uhr

Landsberger Firma möchte die Menschen von elektrischer Luftfahrt überzeugen

Plus Die Firma Elektra Solar aus Landsberg feiert die Zulassung eines strombetriebenen Ultraleichtflugzeugs. Die Geschäftsführer haben bereits neue Projekte im Auge.

In der Halle am Penzinger Feld zog das knallig-gelbe, rein elektrische Flugzeug mit einer Spannweite von knapp 15 Metern die Blicke auf sich. Das Landsberger Unternehmen Elektra Solar hat es auf den Name "Elektra Trainer" getauft und anlässlich der Zulassung in ihren Firmensitz geladen. Die beiden Geschäftsführer Calin Gologan und Dr. Konstantin Kondak sprachen dabei auch über zukünftige Projekte.

