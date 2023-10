Landsberger Firma Rational präsentiert neueste Innovationen

Partner aus der ganzen Welt kommen zum 50-jährigen Bestehen der Firma Rational nach Landsberg. Ihnen werden drei Neuheiten vorgestellt.

Drei Neuheiten hat die Firma Rational bei acht internationalen Veranstaltungen am Hauptsitz in Landsberg vorgestellt. Das Unternehmen für thermische Speisenzubereitung informierte rund 800 Fachhandelspartner, Servicepartner und weitere Multiplikatoren aus der ganzen Welt über seinen iVario Pro, einer Innovation beim iCombi Pro, Lösungen, die Digitalisierung in der Profiküche vorantreiben, sowie eine Weltneuheit.

Erster Höhepunkt der internationalen Partner-Events anlässlich des 50-jährigen Firmenbestehens sei die Präsentation des iCareSystem AutoDose gewesen – ein integriertes Reinigungs- und Bevorratungssystem als Option für die iCombi Pro-Tischgeräte. Reiniger und Pflegeprodukte werden als Feststoff sicher im Gerät aufbewahrt und ermöglichen so eine autonome Reinigung. Erstmals am Markt gibt es laut Pressemeldung zudem eine automatische Schnittstelle zwischen Warenwirtschaftssystemen und den beiden Kochsystemen iCombi und iVario: Im System vorab hinterlegte Kochprogramme werden über das digitale Küchenmanagement ConnectedCooking an alle vernetzten iCombi und iVario gesendet. Währenddessen helfe das nachhaltige Ressourcenmanagement, die Geräte effizienter einzusetzen, ihre Lebensdauer zu verlängern und Energie und Kosten zu sparen.

Die Landsberger Firma Rational präsentiert Innovationen. Unter anderem eine integrierte Reinigung. Foto: Rational

Zum großen Finale gestattete Rational seinen Partnern erstmals einen Einblick in die neue Gerätekategorie, die dank intelligenter und adaptiver Steuerung von Mikrowellentechnologie kürzeste Garzeiten bei höchster Qualität der Speisen garantieren würden. „Unserem Entwicklungsteam ist es gelungen, die drei Technologien Dampf, Heißluft und Mikrowelle so miteinander zu verbinden, dass diese Mehrleistung über alle Einschub-Ebenen in einem Kochsystem mit sechs Einschüben nutzbar ist“, sagte CSMO Markus Paschmann. Laut Rational ist eine schrittweise Einführung im Frühjahr 2024 geplant. (AZ)

