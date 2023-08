Landsberger Firma Rational stellt positive Halbjahres-Bilanz vor

Das Landsberger Unternehmen Rational feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen. Zuletzt sind die Umsatzerlöse kräftig angestiegen.

Das Landsberger Unternehmen Rational feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen. Da passen die positiven Zahlen, die die Firma zum Halbjahr mitteilt, gut ins Bild. Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr um 23 Prozent auf 561 Millionen Euro.

„Nach einem erfolgreichen Start in das Jahr 2023 konnten wir auch im zweiten Quartal an diese Erfolge anknüpfen. Sondereffekte halfen uns hierbei. Wir profitierten von positiven Umsatzeffekten, während geplante Investitionen und Ausgaben sich erst in den kommenden Monaten in unseren Büchern abzeichnen werden“, wird Rational CEO Dr. Peter Stadelmann in einer Pressemeldung zitiert.

„Neben positiven Mengen- und Preiseffekten half auch der erwünschte Abbau des Auftragsbestands. In den ersten beiden Quartalen 2023 bauten wir diesen in Summe um rund 85 Millionen Euro ab“, sagt CFO Jörg Walter. Der Auftragsbestand lag Ende Juni bei rund 160 Millionen Euro und ist damit laut Unternehmensangaben nahe am erwarteten neuen Normalniveau. Damit einher ging die Normalisierung der Lieferzeiten.

Dr. Peter Stadelmann ist CEO der Rational AG aus Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Laut Rational wurde das erste Halbjahr aufgrund positiver Sondereffekte durch den Abbau des hohen Auftragsbestands begünstigt. Für das zweite Halbjahr wird erwartet, dass die positiven Effekte abnehmen. Das Unternehmen erwartet im zweiten Halbjahr die Umsatzerlöse leicht unter denen des ersten Halbjahrs und bestätigt die Wachstumsprognose des Gesamtjahres im hohen einstelligen Prozentbereich.

Landsberger Firma Rational: Gehaltserhöhung für Angestellte

Die weltweiten Angestellten von Rational dürfen sich auch dieses Jahr über eine Gehaltserhöhung freuen. Nachdem im vergangenen Jahr die Gehälter um rund fünf Prozent erhöht wurden, folgt 2023 eine weitere Gehaltsanpassung von rund vier Prozent. In den ersten sechs Monaten 2023 stellte das Unternehmen 85 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allen im Vertrieb und vertriebsnahen Prozessen ein.

Die Rational-Gruppe ist laut eigenen Angaben der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt knapp 2500 Mitarbeiter, davon mehr als 1400 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. (AZ)