Landsberger geben Tipps: Diese Bücher und Filme sind zu empfehlen

Plus Bücher und Filme sind in der Corona-Zeit gefragt. Für die Zeit zwischen den Jahren geben Buchhändlerin Ingrid Asam und Kinobetreiber Rudolf Gilk aus Landsberg Tipps.

Wie kann man im meist monotonen Corona-Alltag auf andere Gedanken kommen? Bücher und Filme sind in der Pandemie ja besonders gefragt. Viele haben zu Weihnachten Gutscheine geschenkt bekommen. Ingrid Asam von der Landsberger Buchhandlung Hansa und Rudolf Gilk vom Landsberger Olympia Filmtheater geben Buch- und Filmtipps für die Zeit zwischen den Jahren.