Landsberg

12:00 Uhr

Landsberger Gospelchor nimmt Abschied von früherem Leiter

Bei einem Gottesdienst in der Christuskirche erinnerte das Gospelchor "thesweet60s" an seinen im Januar verstorbenen Gründer Charles Logan (auf dem Foto rechts zu sehen).

Plus Der Landsberger Gospelchor "thesweet60s" erinnert mit einem Gedenkgottesdienst an seinen im Januar verstorbenen Gründer Charles Logan. Der Amerikaner hat das Ensemble zehn Jahre lang geleitet.

Von Christina Böltl

Die Glocken der evangelischen Christuskirche in Landsberg läuten, als die Mitglieder des Gospelchors durch den Mittelgang einziehen. Gekleidet in festlichem Schwarz mit weißen Schals und Krawatten stellen sie sich vor dem Altar auf. Die Kirche ist an diesem Freitag gut gefüllt, auch Logans Frau und sein Sohn sind gekommen. Als die Glocken verklingen, ist es für einen Moment vollkommen ruhig. Dann durchbricht der erste Klavierton die Stille. „Oh, freedom“, beginnt der Chor.

So wie der Chor an diesem Tag dort steht, hätte es ihn ohne seinen Gründer Charles Logan nie gegeben. Im Jahr 2008 hatte dieser die Idee, einen Gospelchor für Senioren ab 60 Jahren zu gründen. Der in New York geborene Logan kam 1986 zum ersten Mal nach Deutschland, wo er durch verschiedene Musical-Rollen bekannt wurde. 2018 kehrte der Operntenor aus familiären Gründen in die Vereinigten Staaten zurück, wo er im Januar im Alter von 66 Jahren verstarb.

