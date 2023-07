Landsberger greift 70-jährigen Nachbarn an

Ein 70-Jähriger fühlt durch die laute Musik seines Nachbarn in der Nacht gestört. Er klopft, um darauf aufmerksam zu machen und wird zu Boden geschlagen.

Ein 36-Jähriger hat in Landsberg seinen Nachbarn angegriffen. Die Polizei teilte mit, dass der 36-jährige Täter gegen 1.15 Uhr laut in seiner Wohnung Musik hörte. Sein 70-jähriger Nachbar klopfte bei ihm an der Tür, da er sich durch die Lautstärke der Musik um die Uhrzeit gestört fühlte. Der 36-Jährige öffnete laut Polizeiangaben die Tür und griff seinen Nachbar an. Er prügelte den Mann zu Boden und trat den 70-Jährigen mehrmals.

36-Jährigen erwartet Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

Durch den Angriff erlitt der ältere Mann außer diverser Schürfwunden auch eine Kopfplatzwunde, die vom Rettungsdienst versorgt wurde. Den Gewalttäter erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung. (AZ)

